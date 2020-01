Un mois sans supermarché: un défi réalisable?

Un collectif belge lance l'opération "Février sans supermarché". L'objectif est de favoriser les petits commerces locaux et le circuit court.

Mettre au centre de notre consommation les petits commerces locaux pendant un mois, c'est le défi lancé par un collectif belge pour ce mois de février. Jean-Christophe Caron est à l’initiative du mois "février sans supermarché". Il a lui-même adopté ce mode de vie depuis 5 ans. Il souhaite aujourd’hui que d’autres personnes se lancent dans cette aventure au moins durant un mois. "Aujourd'hui, tout le monde se plaint qu'il n'y a plus de petits commerçants, de magasins, qu'il n'y a plus rien. En fait, j'ai remarqué que les supermarchés aujourd'hui veulent s'approprier les petits déjeuners, la librairie, la boulangerie donc finalement ils prennent tout et il ne reste rien", nous dit-il.

Selon lui, il est absolument possible de tout trouver dans les commerces de proximité. "C'est un peu comme tout en fait. Au début, on croit qu'il n'y a rien et une fois qu'on ouvre les yeux, on voit qu'il y a plein de boutiques qui vendent du vrac, de tout donc on n'a pas besoin de supermarché", explique-t-il.

La qualité et la convivialité des petits commerces

C'est le cas de la ferme du Maustichi. Les clients défilent pour acheter des produits frais et sont relativement satisfaits. Pour eux, la qualité est incomparable avec les supermarchés. Ils avouent toutefois que cela coûte un peu plus cher. "Le commerce de proximité est bien mieux pour tout le monde", nous répond un des clients. "Je pense que c'est plus cher que les produits traditionnels mais par rapport aux produits bio que l'on trouve aux supermarchés, je ne pense pas que ce soit plus cher. Et je pense que, étant donné que ce n'est pas de l'industriel, ça reste des produits qui sont meilleurs", affirme une autre cliente. "C'est vrai que c'est plus cher mais in fine ça revient moins cher car on n'est pas malade", rétorque une autre.

Pour la gérante de la ferme Maustichi, Virginie Durieux, les prix sont sont justifiés. "Les gens savent pourquoi ils mettent un peu plus cher si c'est le cas. Mais pour les légumes bio, on est généralement moins cher puisque nous sommes en direct du producteur".

Si beaucoup achète uniquement dans les commerces de proximité pour la qualité des produits, d’autres évoquent également le côté convivial. "Je ne suis pas tentée par les supermarchés. Je préfères les petits commerçants, c'est plus intime. On se sent mieux et puis les petits commerçants travaillent pour eux", déclare un passant. "Dans un petit magasin, vous discutez avec les personnes, elles vous donnent leur avis, vous conseillent et c'est agréable", répond une autre.

Le mois sans supermarché commence demain et Jean-Christophe Caron espère qu’au moins 20 000 personnes participeront.