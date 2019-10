Un mot d'ordre pour réduire ses factures de gaz et d'électricité: COMPARER LES PRIX

Plus de 360.000 foyers belges paient trop pour le gaz et l'électricité. C'est le constat de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz. Le directeur des prix Laurent Jacquet donne quelques conseils pour faire baisser la facture.

Depuis plusieurs années, il est possible de changer de fournisseur de gaz et d'électricité. Mais seul 1 Belge sur 5 le fait chaque année, tandis que 1 Belge sur 10 ne change jamais de fournisseur. Or, grâce à la concurrence, les prix ont tendance à baisser par moment, ou du moins à varier selon les promotions.

Ces chiffres émanent de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG). Elle veut que les Belges reprennent leur facture énergétique en main, car les "pertes" sont parfois importantes. En moyenne, plus de 360.000 ménages belges paient 600€ de trop pour leur gaz et leur électricité.

Le directeur des prix à la CREG Laurent Jacquet était l'invité du RTL INFO Bienvenue, il donne ses conseils pour réduire la facture :

Comparer les prix

Un seul mot d'ordre : comparer les prix. Pour ce faire la CREG vient de créer un outil pour cela, le CREG Scan. Il suffit de se munir de sa dernière facture sur laquelle figure la consommation, puis en quelques clics le comparateur permet de situer son contrat sur l'ensemble du marché du fournisseur. Avec cet outils, "on a pris d'un côté un contrat bon marché sans trop de conditions, puis à l'opposé un contrat très cher. La différence entre les deux est de l'ordre de 300€ pour l'électricité et 300€ pour le gaz", note Laurent Jacquet.

Changer de fournisseur

Si le contrat est proche du moins cher, il vaut peut-être mieux garder celui-là "mais dans la grande majorité des cas on est du côté des plus chers" selon le directeur des prix de la CREG. Sur un comparateur de prix il est ensuite possible de choisir un contrat avec ses conditions. L'opération reste simple car c'est au nouveau fournisseur de contacter le fournisseur actuel pour clôturer le contrat. Seul un relevé d'index est envoyé à domicile et doit être rempli. Le changement prend environ un mois.