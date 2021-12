Depuis hier soir, les enfants sont en vacances. Le Comité de concertation avait décidé d'avancer la fermeture des écoles d'une semaine pour baisser la pression sur le milieu hospitalier, concerné par une vague de covid-19 qui commence à se calmer.

Avec ces congés anticipés, nombreuses sont les familles belges à se ruer vers l'étranger pour profiter d'un peu de repos. C'est ce que constate TUI, qui voit un engouement pour les fêtes de fin d'année, que les habitants veulent passer loin de chez eux. "Cela représente trois fois le nombre de réservations par rapport à une semaine normale. Il y a un engouement parce que les prix sont très intéressants, c'est une semaine de basse saison couplée avec des réductions prévues à l'avance. C'est très intéressant pour les familles", précise Sarah Saucin, porte-parole de l'agence.

L'Espagne est la destination la plus demandée. Avec un constat: les Belges veulent rentrer chez eux pour fêter le nouvel an. Si cet enthousiasme est positif, il ne faut pas encore se réjouir pour les compagnies aériennes et agences de voyage. "On est quand même à -40% par rapport à 2019 mais on voit que l'envie de voyager est là, on reste optimistes", tempère en effet Sarah Saucin.