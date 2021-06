Un nouveau comité de concertation prévu vendredi: la règle des 4 va-t-elle être maintenue?

Un nouveau comité de concertation se tiendra ce vendredi 18 juin, à partir de 14h.

Au cours de celui-ci, il est prévu de discuter des contacts sociaux pour les mois de juillet et août. Pour rappel, actuellement le secteur Horeca peut à nouveau accueillir des clients à l'intérieur de 08h à 22h avec toujours 4 personnes (ou une famille) par table.

Cette règle est également valable au sein des foyers. Nous pouvons inviter maximum 4 personnes à l'intérieur de sa maison. Ces 4 personnes peuvent être différentes à chaque invitation.

Selon nos informations, les autorités discuteront sur la nécessité ou non de faire évoluer cette règle pour l'été lors du prochain comité de concertation.

Vendredi dernier, les différents gouvernements du pays s'étaient retrouvés autour des règles pour les voyages estivaux et les déplacements au-delà des frontières. On avait aussi parlé des heures d'ouvertures des bars et restaurants.