Un nouveau comité de concertation se tiendra ce vendredi: vers la 4e étape du plan été?

Une nouvelle réunion du comité de concertation est prévue ce vendredi 20 août pour se pencher sur la situation sanitaire en Belgique, a confirmé lundi un porte-parole du Premier ministre, Alexander De Croo.



Il s'agira de faire le point sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 dans notre pays et de voir quelles mesures seront encore nécessaires pour les prochains mois. Avant l'été, une série d'assouplissements avaient été décidés dans le cadre du "plan été" pour un retour à une vie "plus normale", décliné en quatre phases (à partir du 9 juin, à partir du 1er juillet, à partir du 30 juillet et à partir du 1er septembre).

Le comité de concertation devra notamment décider si la quatrième étape du plan été peut entrer en vigueur comme prévu. La dernière réunion de l'organe associant fédéral et entités fédérées remonte au 19 juillet.