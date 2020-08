Un nouveau concept de course de trail face aux mesures sanitaires à Namur

(Belga) Face aux mesures sanitaires, l'asbl Sport and Tourism Promotion propose depuis samedi une nouvelle formule de course de trail à Namur, baptisée "Houppy Trails". Deux parcours de 10 et 20 km sont balisés et chronométrés, le départ est libre pour éviter les rassemblements et une Houppe attend les amateurs de bière à l'arrivée.

La formule est proposée à Namur du 1er au 7 août. Elle le sera ensuite à Profondeville du 15 au 23 août. Les inscriptions se font obligatoirement en ligne et le nombre de participants par jour est limité à 150. Le masque est par ailleurs obligatoire en début et en fin de parcours, sur les berges de la Meuse, conformément à l'arrêté pris par la Ville de Namur. Quelque 60 coureuses et coureurs ont pris le départ samedi. Le lancement du concept a notamment été marqué par la présence de Sébastien Carabin, l'un des meilleurs vététistes wallons, aussi très à l'aise en trail puisqu'il est en tête du classement du 20 km à l'heure actuelle. Pour l'organisation, les Houppy Trails sont une manière de montrer que l'on peut encore concourir et se retrouver malgré les nombreuses restrictions qu'impose le Covid-19. Si la formule séduit, elle pourrait être déclinée ailleurs. Toutes les informations sur www.houppy-trails.com. (Belga)