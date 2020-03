Un nouveau Conseil national de sécurité a lieu aujourd'hui: à quoi ressemblerait un confinement TOTAL ?

Le coronavirus en Belgique pourrait bien nécessiter un renforcement des mesures d'isolement de la population pour ralentir encore la propagation de la maladie Covid-19, qui pourrait causer la saturation des hôpitaux et l'impossibilité de soigner tout le monde dans les meilleures conditions.

Le Conseil national de sécurité décidera, ce vendredi à partir de 16h (on n'attend aucune conclusions avant le début de soirée), à quoi ressemblera notre quotidien dans les jours et les semaines à venir.

Tout le monde s'attend à ce que le confinement soit prolongé au-delà du 5 avril, vu que la courbe de l'épidémie est toujours ascendante. D'après nos informations, mais elles sont à prendre avec des pincettes, il n'y aurait pas de conférence de presse identique aux précédentes réunions du CNS (uniquement un communiqué de presse); ce qui pourrait laisser supposer que les annonces seront limitées, par exemple, à un prolongement des mesures, et non un durcissement.

Un durcissement pourtant souhaité par le secteur médical, qui s'en tient, et c'est son métier, à limiter au maximum la propagation de la maladie. "Les mesures d'isolement qu'on recommande actuellement ne sont pas suffisantes pour arrêter la propagation du virus", estime le virologue Marc Wathelet. Il prône l'instauration d'un confinement total durant quatre semaines. "On n'a pas assez de ralentissement. Je pense qu'en Belgique, il faudrait supprimer toute activité économique qui n'est pas absolument essentielle".

Des rues encore plus désertes ?

Une mesure aussi radicale, associée au confinement et à l'interdiction des déplacements non obligatoires, rendrait nos rues encore plus calmes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Il n'y aurait que quelques voitures avec une personne à l'intérieur, pour aller faire des courses de première nécessité. Voire quelques joggeurs ou quelques poussettes.

Pour surveiller ce confinement, on peut imaginer l'intervention de l'armée, comme en France, pour veiller au respect des consignes strictes.

Les maisons seraient donc encore plus remplies de personnes confinées, pour un mois de plus. Comment réagiraient les caractères les moins enclins à l'isolement social ?

Les fédérations des entreprises disent NON

Sans surprise, pour la Fédération des entreprises de Belgique, et pour l'Union wallonne des entreprises, limiter davantage l'activité économique n'est pas envisageable. La santé reste primordiale, mais en cas de nouvelles mesures plus contraignantes, on se dirige, selon elles, vers un bain de sang social.

"Pour autant qu'on ait mis en place le télétravail, et les règles d'hygiène et de distance sociale pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler, nous recommandons de pouvoir continuer à travailler dans les secteurs non-essentiels. Sinon ce sera catastrophique pour la reprise", explique son administrateur délégué, Olivier de Wasseige, de l'Union wallonne.

Quels sont les secteurs essentiels actuellement ?

Rappelons que pour l'instant, les "secteurs essentiels" ont été définis de manière assez vague et large, et dans une certaine urgence (on le comprend) par le gouvernement. On y trouve entre autres: les zones de secours, les services de collectes des déchets, les écoles, les transports, les services de soins, d’aide médicale urgente, la poste, les pompes funèbres, les médias, la gestion de l’eau, et bien d’autres.

L'arrêté ministériel du 23 mars 2020 évoque également des possibilités de travailler sans règle de télétravail ni mesures strictes de distanciation sociale pour l’industrie chimique, alimentaire, textile (produits d’hygiène individuelle), les imprimeries de journaux quotidiens et magazines, le secteur de la construction (uniquement situations d’urgence), l’enseignement, le secteur des soins, de l’aide aux personnes handicapée, du nettoyage (dans les entreprises "cruciales" uniquement), les producteurs de papier toilette ou encore de machines agricoles, d’emballages en bois et de palettes.

Pour les syndicats, il y a des abus, et certaines entreprises en profitent pour ne pas faire attention aux mesures élémentaires d'hygiène.

> CORONAVIRUS BELGIQUE: consultez les dernières infos

> CORONAVIRUS SYMPTÔMES: voici les signes qui montrent que vous pourriez avoir le Covid-19

> CORONAVIRUS BELGIQUE: CARTES de répartition par province, âge et sexe