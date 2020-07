Un nouveau Conseil National de Sécurité a lieu aujourd'hui: voici les mesures qui pourraient être annoncées

On le sait depuis mardi soir : la phase 5 du déconfinement n'aura pas lieu (elle consiste notamment à revoir à la hausse les limites fixées pour les rassemblements - de 200 à 400 personnes en intérieur; de 400 à 800 personnes en extérieur). En tout cas pas tout de suite. Vu le contexte sanitaire, les autorités préfèrent durcir les mesures déjà en place. Un CNS (Conseil National de Sécurité) se réunit ce jeudi matin, dès 9h, au Palais d'Egmont à Bruxelles.

Parmi les pistes envisagées, et qui devraient être annoncée dans l'après-midi :

Baisse de la bulle sociale, de 15 à 10 personnes par rassemblements

Port du masque obligatoire généralisé aux espaces extérieurs, quand la distanciation sociale est difficile

Reconfinement localisé, par ville/commune/quartier

Renforcement du rôle des bourgmestres (voir dossier)

Augmentation des contrôles de police

Listing des clients dans les restaurants et cinémas

Plateforme digitale à remplir par les touristes belges 48h avant leur retour

A titre d'exemple, la ville d'Anvers a déjà pris les devants: à partir de samedi, les rassemblements de plus de 10 personnes (hors liens familiaux) seront interdits. Le port du masque sera obligatoire sur les marchés, les kermesses et dans tous les espaces ouverts au public (sauf lieux de consommation). Les établissements horeca devront prendre les coordonnées de tous les clients. En cas d'infraction, l'établissement pourra être fermé. L'achat d'alcool à emporter sera interdit entre minuit et 7h du matin.