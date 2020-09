Un nouveau Conseil National de Sécurité a lieu mercredi: à quoi faut-il s'attendre ?

Ce mercredi, une nouveau Conseil National de Sécurité a lieu. Et à l'issue de cette réunion rassemblant les présidents des entités fédérées et la Première ministre Sophie Wilmès, et qui se base en partie sur l'avis des experts, de nouvelles mesures seront annoncées, remplaçant les anciennes. Le comité d'experts (qu'a rejoint un économiste pour équilibrer l'influence des virologues, voir les détails) semble assez divisé entre ceux qui veulent laisser respirer la population, et ceux qui, au regard des chiffres, prônent le maintien des mesures et de la bulle restreinte.

Des bulles par province ?

Le Celeval (nom officiel du Comité d'évaluation fédéral sur le coronavirus), aurait cependant déjà élaboré un plan provincial pour le système de bulles sociales sur base des hospitalisations liées au Covid-19. Le système des bulles plus flexible: chaque province recevrait à cet égard un code couleur sur base des hospitalisations liées au Covid-19. La bulle s'adapterait en fonction du code couleur et pourrait donc différer selon les provinces. De cette manière, le nombre de contacts sociaux resterait limité mais dans les régions où l'épidémie est moins conséquente, les habitants pourraient voir davantage de proches (voir les détails).

Le masque

D'après plusieurs quotidiens belges, le masque n'est pas prêt de disparaître, et c'est assez logique. S'il est énerve tout le monde, il reste une manière assez simple de réduire les risques dès qu'on est en contact rapproché (magasins, écoles, transport en commun). De plus, ce n'est pas la compétence du CNS, mais des entités fédérées (régions, communes, etc). On pourrait cependant avoir une marche à suivre générale, plus logique: l'idée serait de ne plus imposer le masque si on est seul dans la rue un soir, mais de s'en référer au bon sens.

La durée des "quarantaines"

Actuellement, ceux qui quittent la Belgique et se rendent dans une zone rouge (voir la liste) doivent faire un test et quel qu'en soit le résultat, rester 14 jours en quarantaine. C'est devenu intenable pour le tourisme, mais aussi pour les déplacements professionnels. La France est déjà passée à 7 jours, et on pourrait l'imiter.