Un nouveau Conseil national de sécurité ce lundi: à quoi s'attendre?

Le Conseil national de sécurité se réunira lundi pour envisager des mesures nationales supplémentaires, a annoncé la Première ministre Sophie Wilmès, samedi après-midi, via Twitter.



"Le Conseil national de sécurité se réunit ce lundi sur la base d'un nouveau rapport du Celeval (ndlr: la cellule d'évaluation de la pandémie). Objectif: envisager des mesures nationales supplémentaires. Une approche locale forte est également fondamentale pour les zones les plus touchées", a précisé Mme Wilmès. La dernière réunion du CNS remonte à jeudi. Initialement envisagée pour entamer une nouvelle phase de déconfinement, la réunion avait marqué un coup d'arrêt dans ce processus en raison des chiffres présentant les signes d'un rebond à plusieurs endroits dans le pays. Les dernières mesures sanitaires (port du masque élargi, laisser ses coordonnées dans les bars et restaurants...) sont entrées en vigueur samedi (en savoir plus).

A quoi s'attendre lors du prochain CNS prévu ce lundi? Sophie Wilmès parle de "mesures nationales supplémentaires". Qu'est-ce que cela signifie?

La bulle de contacts pourrait être modifiée, alors que le CNS avait décidé de ne pas y toucher jeudi. Le nombre maximal de personnes que chaque citoyen peut voir chaque semaine est actuellement de 15. Mais à Anvers, depuis samedi, il est redescendu à 10 suite à l’augmentation du nombre de contaminations ces derniers jours. Cette mesure sera-t-elle adaptée à toute la Belgique?

Dans le quotidien Le Soir, la Première ministre Sophie Wilmès s'est exprimée à ce sujet. "Faire passer la bulle à dix personnes pourrait être une façon simple de donner un signal clair à la population en ce qui concerne le sérieux de la situation. Nous avons alors eu une longue discussion. Faut-il réduire la bulle pour donner un signal ? Faut-il attaquer la vie privée des gens pour un signal ? La conclusion a été que ceux qui ne respectaient pas les règles n’allaient pas être plus convaincus. Par contre, il y a beaucoup de gens qui respectent les règles et qui, eux, diminueront encore leur bulle et seront désavantagés par rapport à des auteurs de comportements inadmissibles… Ce n’est pas la bulle sociale qui est à l’origine de la problématique dans laquelle on est."

Se dirige-t-on vers un reconfinement? Non, selon la Première ministre, interrogée par Le Soir. "Ce n’est pas nécessaire. On verra bien. Vous avez vu au niveau humain, personnel et collectif à quel point cela a été difficile. Sans parler des retombées économiques. Les gens les plus précarisés ont été vraiment encore plus touchés. Il faut bien en être conscient. Evidemment qu’on veut éviter cela à tout prix. Mais de nouveau, on est là pour prendre des mesures qui s’imposent quand elles s’imposent."

Une ville ou une commune pourrait par contre être reconfinée. Ce sont les autorités locales (bourgmestres et gouverneurs) qui pourront prendre cette décision.

Le télétravail généralisé pourrait également être une piste pour réduire les contacts sociaux. On se souvient qu'il avait été vivement recommandé par le CNS au début de la crise liée au coronavirus.

Faut-il annuler certains événements? Grâce à la phase 4 du déconfinement, des événements, qui pouvaient accueillir 400 en plein air et jusqu’à 200 personnes à l'intérieur, ont pu avoir lieu. La phase 5 du déconfinement, qui aurait pu permettre aux futurs événements d'accueillir 400 personnes en intérieur et 800 en extérieur, a été repoussée.

L'option de refermer les frontières ne serait pas envisagée, indique également la Première ministère. "J’ai demandé si, eu égard à la situation aujourd’hui, il fallait prendre des mesures supplémentaires. La réponse a été non. Mais je le répète : la situation est évolutive", assure-t-elle.