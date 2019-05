Un nouveau défi dangereux prend de l'ampleur chez les adolescents en France et poussent les autorités à réagir

Un nouveau challenge particulièrement dangereux a vu le jour en France. Ce dernier débarque des Etats-Unis et est largement relayé sur les réseaux sociaux. Il s'intitule "Shell on challenge". Le principe? Se filmer en train de manger des fruits et légumes avec leur peau mais aussi des aliments industriels avec leurs emballages.

Sur les réseaux sociaux, les adolescents partagent leur "défi" via le hastag "shellonchallenge". On découvre ainsi des jeunes ingurgiter des bananes ou encore des fruits à coques avec leur peau. Certains mangent même des gâteaux dont l'emballage en plastique n'a pas été retiré. Sur sa page Facebook, la gendarmerie du Nord dénonce ce nouveau phénomène "idiot et dangereux".

"La présence de pesticides sur les peaux des matières organiques est néfaste, de même que les plastiques ou autres matières dans les emballages. Les risques d'étouffement sont de même réels", peut-on lire.

En janvier dernier, la plateforme de vidéos YouTube, très populaire chez les adolescents, avait décidé clarifier ses règles pour mieux lutter contre les vidéos incitant à réaliser des défis dangereux, comme avaler de la lessive ou conduire les yeux bandés. Si le site possédé par Google interdit déjà "les contenus incitant à la violence et à des activités dangereuses", ce qui comprend ce type de farces ou de "challenges", YouTube a décidé de leur accorder désormais une section spécifique dans ses règles d'utilisation alors que ce type de vidéos fait florès sur internet depuis déjà plusieurs années, via YouTube ou Facebook.