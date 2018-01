Un nouveau duo sera bientôt à la tête de la FGTB

L'actuel secrétaire général de la FGTB Robert Vertenueil succédera en juin à Rudy De Leeuw au poste de président du syndicat socialiste. La Limbourgeoise Miranda Ulens deviendra alors la numéro deux, affirment samedi les quotidiens De Standaard, Het Nieuwsblad et Het Belang van Limburg.





Un duo néerlandophone-francophone



Rudy De Leeuw partira à la pension en juin et le Brabançon wallon Robert Vertenueil lui succédera après avoir été élu président au cours du congrès statutaire -qui a lieu tous les quatre ans- de la FGTB. La FGTB devant être dirigée par un duo néerlandophone-francophone, une personnalité du nord du pays doit donc être nommée. Il s'agira de Miranda Ulens, 49 ans, membre du secrétariat fédéral de la FGTB depuis 2014. Elle est issue du secteur financier et a fait carrière au sein du syndicat employé Setca.