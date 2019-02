Un nouveau site pour encourager le télétravail: Vias veut diminuer le nombre de tués sur les routes

En cas de soucis sur les routes, quand il y a de gros accidents, de la neige ou autre, vous avez peut-être déjà le réflexe de faire du télétravail. Le ministère de la mobilité et l'insitut Vias souhaitent encore renforcer cette pratique. Ils lancent aujourd'hui le site internet teletravailler.be. Il rassemble des conseils pour les employeurs et les employés.

En Belgique, seul un travailleur sur six fait du télétravail. Les embouteillages, les transports en commun bondés, la pollution… Autant de points qui pourraient être améliorés en doublant le nombre de télétravailleurs. Et pour inciter les entreprises à mettre en place le télétravail, le ministre de la mobilité François Bellot et l’institut pour la sécurité routière Vias ont lancé la plateforme teletravailler.be.

"Il y a toute une série de métiers qui s’y prêtent tout à fait", explique François Bellot. "Grâce aux nouvelles technologies, on peut faire des téléconférences, des réunions sans devoir se trouver physiquement l’un devant l’autre mais en utilisant des outils comme Skype par exemple. Et donc ce sont tous ces outils que Vias a mis sur son site".

Doubler le télétravail chez nous, cela permettrait de parcourir 25 millions de kilomètres en moins par an, de réduire les victimes de la route (une quarantaine de tués en moins) et d’éviter le rejet de 2.500 tonnes de CO2.





"Je me sens moins stressée"

"Le télétravail a d’énormes avantages", explique Benoît Godart, le porte-parole de l'institut Vias. "On travaille chez soi beaucoup plus efficacement, dans le calme. Ce qui n’est pas nécessairement le cas dans les sociétés aujourd’hui. On évite d’être stressé pour arriver au travail. On évite aussi un risque d’accident. Quand on doit se déplacer à l’heure de pointe, on sait bien aujourd’hui que c’est parfois difficile. Bref, on y gagne à tous les niveaux".

Le travail à la maison, de nombreuses entreprises belges l’acceptent déjà. Et le retour des employés est plus que positif. "Pour moi le télétravail a plusieurs avantages: sérénité, efficacité et gain de temps", détaille Aurélie, employée chez Elia. "Je me sens moins stressée, parce que je sais que je n’ai pas ces trajets à faire. Parce que je sais que je vais être à l’heure pour aller rechercher mes enfants à l’école".

La plateforme se présente donc comme un guide du télétravail et s’adresse aux travailleurs, comme aux employeurs. Elle regroupe toutes les informations relatives à ce mode de travail: avantages et limites, données relatives au cadre légal, aux assurances, et aux outils numériques.