Un palmarès des communes bruxelloises les plus transparentes a été établi: seules 3 seraient en parfaite conformité

L’association citoyenne "Transparencia" et un consortium de journalistes publient ce matin un classement des 19 communes bruxelloises, en fonction de leur degré de "transparence".

L'association citoyenne Transparencia leur a demandé toute une série de données : les mandats dérivés, les documents administratifs et la liste des membres de cabinet notamment. Les partis s'étaient engagés à le faire. Pourtant, seules 3 communes ont obtenu un 10/10. Il s'agit de Watermael Boisfort, Etterbeek et Ixelles. Les autres communes remettent en question la méthode de travail de l'association.

L’association citoyenne reproche en effet à la grande majorité des communes, de ne fournir que des listes partielles, de tous les employés qui composent les cabinets des bourgmestres et des échevins, de rechigner à livrer leurs fiches de salaire ou leurs coordonnées personnelles. De plus, elles accusent les communes de ne pas toujours diffuser combien sont payés les élus dans leurs mandats dérivés.





Un caractère confidentiel

"Excès de zèle, mauvaise foi et méconnaissance de la loi", répondent les bourgmestres bruxellois que nous avons contacté.

Le règlement sur les données à caractère privé limite les informations que l’on peut divulguer, sur le personnel administratif. Pour leurs rémunérations, elles sont décidées à huis clos lors des collèges, ce qui prouve leur caractère confidentiel.

Enfin, sur plusieurs fiches rendues publiques, nous avons pu constater que la liste des mandats rémunérés, des sommes perçues par les élus. Des avantages de toute nature reçus lors des réunions, jusqu’aux boissons, fruits et sandwiches reçus, étaient également comptabilisés, et accessibles au grand public sur les sites officiels des communes. Depuis un an, depuis l’affaire du Samusocial, les mandataires bruxellois ont tout de même fait quelques pas en avant.