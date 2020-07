Un parcours de 300 km représentant la Belgique: le défi fou de centaines de cyclistes pour célébrer la fête nationale

En ce jour de fête nationale, des centaines de cyclistes se sont lancés un défi de taille : réaliser un long parcours qui ressemble aux contours d'une Belgique miniature.

Les participants vont passer par des villes comme Bruxelles, Louvain, Tirlemont, Hannut, Andenne, Villers-la-Ville, Hélécine ou encore Assesse pour un parcours de 300 kilomètres. Et finalement en reliant tous les points de ce parcours, le tracé forme une carte de la Belgique. Une manière originale et sportive de célébrer ce 21 juillet en faisant découvrir les campagnes de la Flandre, de la Wallonie et de Bruxelles.

Ceci dit, il n'est pas donné à tout le monde de compléter un parcours de 300 kilomètres. Certains des ces sportifs ont débuté à 6 heures ce matin, d'autres termineront à 23 heures.