Un peu perdu devant l'étiquette d'un paquet de viande au supermarché? Voici comment la décrypter

On reproche notamment à l'abattoir de Bastogne d'avoir falsifié des étiquettes. Celles-ci sont pourtant importantes et très instructives. Dans le RTL INFO 13H, Loïc Parmentier nous indique toute les information qu’on peut y trouver?

Pour décrypter le tout, il faut de bons yeux et une connexion internet sous la main. Prenez une étiquette de filet américain, comme celle que l’on a trouvé ce matin dans un supermarché.





Premier élément : les ingrédients, ici on a 99% de bœuf… Il y a aussi un label : Belbeef. C’est une asbl, une organisation interprofessionnelle qui garantit que la viande bovine est 100% belge.





Ensuite, il y a une toute une partie sur la provenance de la viande : né en Belgique, élevé en Belgique, abattu en Belgique. On trouve aussi un code : EEG 56. Sur le site internet de l’Afsca il y a des listes d’identification. On y retrouve toutes les sociétés agréées pour travailler tous les produits animaux en Belgique.



Dans ce cas, cela correspond à un abattoir à Zele dont le numéro d'agrément est 56. Et puis, il y a l’atelier de découpe : avec aussi un code, F232, qui est une société à Opwijk. Voilà pour la provenance.





Il y a enfin un numéro de lot, à préciser en cas de retour de la marchandise.





Dernier conseil, la conservation : il est indiqué qu’il faut conserver cette viande en-dessous de 4 degrés, sinon vous risquez d’avoir des problèmes.





Enfin, les 4 agréments de Veviba (Verbist viande Bastogne) sont B887, KF887, 161/1 et 161/1-H.