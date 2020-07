Un plan "seconde vague" prêt pour les maisons de repos bruxelloises: que prévoit-il?

Un plan "seconde vague" a été présenté par le Ministre bruxellois de la santé, Alain Maron, sur Bel RTL. Ce plan prévoit plusieurs mesures de prévention avec notamment une centrale d'achat pour le matériel. Les homes bruxellois devront également mettre en place une cellule de crise pour être prête en cas de rebond.

"Il est hors de question de subir la même impréparation que celle qui a été de mise au tout de début de la crise covid, où les maisons de repos étaient en manque de matériel, de formation et en capacité de cohorter les personnes malades, etc. Il y a maintenant beaucoup de protocoles qui sont mis en place pour que si une vague arrive dans les maisons de repos, les procédures soient claires, nettes et précises", a indiqué Alain Maron au micro de Fabrice Grosfilley.

Deux échéances prévues

Une circulaire détaille aux maisons de repos et maisons de soins les mesures qui doivent être mises en place à court terme et moyen terme. Elles ont jusqu'au 31 juillet pour constituer une cellule de gestion de crise, constituer un stock, établir des contacts en vue de collaborations avec un hôpital et un laboratoire.

Elles ont ensuite jusqu'au 15 septembre pour formaliser ces collaborations et obtenir des oxyconcentrateurs, ces appareils à usage médical destinés aux personnes souffrant d'insuffisance respiratoire. "Ce travail est en cours depuis longtemps. C'est une circulaire qui rend les choses plus obligatoires pour la fin juillet et encore une étape supplémentaire pour le mois de septembre. L'administration régionale fait son travail. Iriscare est déjà en train de constituer son propre stock de matériel pour venir en aide ainsi qu'une centrale d'achat pour aider les maisons de repos. Ce n'est pas seulement une obligation pour les maisons de repos, ça l'est aussi pour les pouvoirs publics régionaux", assure le ministre.