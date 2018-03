Un policier interpelle un conducteur positif au test cannabis devant nos caméras: "Si vous consommez tous les jours, oubliez la conduite, vous allez chaque fois vous faire avoir"

Comme chaque mardi, ce soir sur RTL-TVI, vous retrouvez le magazine Enquêtes à 19h45.

Les journalistes de l’émission Enquêtes ont suivi une patrouille de police qui effectuait des contrôles stupéfiants. Devant les caméras, un agent interpelle un conducteur positif au test drogue. "Bonjour, vous êtes positif cannabis, mon collègue vous l’a dit?", lui demande le policier. "Il m’a demandé la dernière fois que j’avais consommé, et je lui ai dit, ça fait plus de 24 heures", répond le conducteur. "Plus de 24 heures, ce n’est pas possible". "Je peux vous l’assurer, vous le jurer". "Vous êtes un consommateur régulier, vous consommez tous les jours", lui dit l’agent. "Tous les jours, mais jamais au volant", lui répond le conducteur.



"Ce n’est pas parce qu’on dit "conduite sous l’influence de la drogue", qu’on dit consommer au volant. Ce n’est pas le fait d’être au volant et de tirer sur le joint. On dit ça pour faire comprendre qu’on ne peut pas consommer de la drogue et ensuite prendre le volant. Donc ici vous avez consommé à mon avis, il n’y a pas longtemps", explique le policier.

Le conducteur l’assure pourtant: "Depuis mon réveil, je n’ai pas touché". Cela ne change rien: "De toute façon, vous consommez tous les jours. En consommant tous les jours, vous pouvez être certain que dans l’organisme, vous êtes toujours sous l’influence de cannabis. Donc si vous continuez à consommer tous les jours, oubliez la conduite du véhicule, je peux vous le dire. Vous allez chaque fois vous faire avoir".