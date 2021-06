Un pont démonté, un autre mis en place dans le cadre de la modernisation du canal Albert

(Belga) Un nouveau pont a été installé ce week-end sur le canal Albert à Ranst (province d'Anvers), alors qu'un autre était démonté à Kuringen, au Limbourg voisin, pour accroître les capacités de cette importante voie d'eau, ont constaté des correspondants de l'agence Belga.

A Oelegem, une localité de la commune de Ranst, un nouvel édifice de 123 mètres de long a été installé dimanche à son emplacement définitif, après avoir été assemblé à proximité au cours des derniers mois. Il reste à aménager les environs, a précisé l'agence flamande des voies hydrauliques. Il devrait être ouvert à la circulation en juin 2022 et remplacer le pont actuel , qui sera détruit en novembre prochain. Ce projet entre dans le cadre de l'augmentation programmée de la hauteur des ponts sur la canal Albert - qui relie Anvers à Liège - pour permettre le trafic de bateaux plus hauts, capables d'emporter quatre étages de conteneurs, et stimuler le transport fluvial. La nouvelle norme est de 9,1 mètres de hauteur. Quarante-cinq des 62 ponts que compte le canal ont déjà été rehaussés et pour douze autres les travaux sont en phase d'exécution. "En 2023, la navigation (de navires chargés de) quatre niveaux de conteneurs sera un fait", a souligné dimanche la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, Lydia Peeters (Open Vld), dans un communiqué. A Kuringen (Hasselt), c'est, dans le cadre du même projet, un ancien pont qui a été démonté dimanche, poutre par poutre, sous les yeux de nombreux curieux. Là aussi, le nouveau pont métallique, qui sera installé en novembre, mesurera 143 mètres de long et 18 de large, selon la présidente de la Vlaamse Waterweg (agence des voies hydrauliques), Frieda Brepoels. Le nouvel ouvrage devrait être inauguré en mars prochain et aura coûté onze millions d'euros. Le trafic sur le canal Albert s'élève chaque année à près de 40 millions de tonnes, soit l'équivalent de 6.400 camions de 25 tonnes, selon Mme Peeters, qui le qualifie de "voie rapide fluviale". (Belga)