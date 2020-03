Un premier cas de transmission du Covid-19 de l'homme vers un chat confirmé à Liège: il a du mal à respirer

Le coronavirus en Belgique concernerait aussi les animaux. Pour la première fois, une infection d'un malade vers son chat a été constatée par la Faculté de médecine vétérinaire de Liège.

Lors de son point presse journalier, le centre de crise a évoqué le premier cas avéré de transmission de la maladie covid-19 d'un homme vers un animal en Belgique.

"Nos collègues de la Faculté de médecine vétérinaire de Liège ont pu mettre en évidence qu'un chat, appartenant à une personne infectée par le covid-19, avait attrapé la maladie. Il a développé des symptômes et une infection, cela a été confirmé", a expliqué Emmanuel André, virologue et porte-parole interfédéral covid-19, vendredi midi.

Une semaine après son maître, l'animal présentait des symptômes comme de la diarrhée, des vomissements et des difficultés à respirer.

"Ce type de transmission, de l'homme vers l'animal, a nécessité un contact rapproché au quotidien. C'est un cas isolé, ce n'est pas la règle". Les experts proposent néanmoins d'adopter une série de précautions pour les personnes infectées qui ont un animal de compagnie: garder l'animal chez soi autant que possible, et demander à un proche de s'en occuper si on est malade.

Jusqu'à présent, rassure le centre de crise, "il n'y a donc pas de raison de penser que les animaux peuvent être vecteurs de l'épidémie dans notre société".

N'importe quel mammifère

Yves Van Laethem, virologue à l'hôpital St Pierre, relativise. "On sait que le coronavirus (celui qui nous touche actuellement) peut infecter globalement n'importe quel mammifère. D'autres coronavirus peuvent le faire".

Par ailleurs, "rien ne fait penser dans l'évolution de la maladie que l'animal joue un rôle pour infecter l'homme par la suite", précise-t-il.

Deux chiens à Hong-Kong

C'est également la conclusion émise il y a deux jours par l'Académie française de médecine. "A ce jour, il n'y a pas de démonstration scientifique sur le risque de contamination de l'Homme par le virus à partir des animaux domestiques", écrit d'emblée l'institution, qui a créé le 19 mars un comité de veille sur le nouveau coronavirus.

Pour autant, "ces risques ne peuvent pas être écartés", poursuit l'Académie, parce que le coronavirus du SRAS de 2002-2003 (génétiquement proche de l'actuel) a pu être "isolé dans plusieurs espèces animales" et parce que "deux chiens ont été testés positifs" à Hong-Kong dont le maître avaient le covid-19.

A noter toutefois que le premier chien avait un "très faible taux de virus" et que les tests suivants ont été "négatifs". Si le deuxième chien est encore sous surveillance, aucun des deux animaux n'a montré de signes cliniques, souligne l'Académie.

