Un premier concours de cavalerie historique ce week-end sur le site de la Butte du Lion

(Belga) Les chevaux et leurs cavaliers sont arrivés vendredi soir sur le champ de bataille de Waterloo. Samedi et dimanche, une petite trentaine de participants prendront part au tout premier concours de cavalerie historique organisé sur le site de la célèbre bataille. Il s'agit de cavaliers belges et de quelques Français, tous reconstitueurs chevronnés. La situation sanitaire n'a pas permis de donner une dimension plus internationale à ce premier "Trophée Mémorial" mais des participants de plusieurs pays européens sont intéressés, et l'objectif des organisateurs est de mettre sur pied un événement récurrent, revenant chaque 15 août sur le site du champ de bataille de 1815.

Répartis en équipes de 2, 4 ou 6, les reconstitueurs à cheval s'affronteront tout au long du week-end lors de plusieurs épreuves et seront jugés par des personnalités issues du monde de la reconstitution historique et de l'équitation sportive. Ainsi, samedi matin, les concurrents participeront à une course d'orientation autour du champ de bataille, organisée en partenariat avec la Fédération francophone d'équitation. Samedi après-midi et dimanche, au pied de la Butte du Lion et devant le public, ils s'affronteront au cours de courses de tête (des exercices au sabre en montant le cheval), de démonstrations de charge de cavalerie, d'épreuves de maniabilité ou encore d'escarmouches entre cavaliers. Pour mettre sur pied ce premier concours de cavalerie historique, le Mémorial de la bataille de Waterloo 1815 collabore avec le 2e Dragon, une association belge de reconstitution historique spécialisée dans cette discipline exigeante. (Belga)