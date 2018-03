Un professeur belge parmi les dix meilleurs professeurs du monde

Un professeur limbourgeois, Koen Timmers, était parmi les dix finalistes en lice pour le prix de meilleur professeur du monde ("Global Teacher Prize"), remis dimanche à Dubaï.





Un prix d'une valeur d'un million de dollars



Koen Timmers enseigne la conception de sites internet dans une école pour adultes de Heusden-Zolder (Limbourg) et est lecteur à la Haute Ecole PXL à Hasselt. Le prix, d'une valeur d'un million de dollars, a été décerné à la Britannique Andria Zafirakou, de l'Alperton Community School à Londres. Il récompense un "professeur d'exception méritant d'être reconnu dans le monde entier", dont l'influence "a été source d'inspiration pour ses étudiants et son milieu". L'événement est organisé par la Fondation Varkey GEMS.





Une première pour un Belge



Le gagnant a été choisi par une académie constituée de directeurs d'établissements, de spécialistes de l'éducation, d'observateurs, de journalistes, de fonctionnaires, d'entrepreneurs et de scientifiques issus de plusieurs pays. Koen Timmers faisait déjà partie du top 50. Cette année, il a atteint le top 10, une première pour un Belge. Il a été nominé par plusieurs professeurs étrangers qui ont collaboré avec lui. Le Limbourgeois mène en effet actuellement deux projets internationaux. L'un vise à offrir des leçons par Skype aux enfants qui séjournent dans des camps de réfugiés en Afrique. Le second relie des écoles du monde entier à une plateforme numérique sur le climat.