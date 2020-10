Un reconfinement? "Ça va nous foutre dans la m****, ça c’est certain"

Comment vivez-vous la perspective d'un possible reconfinement face à la hausse des cas de coronavirus que les mesures prises jusqu’ici ne semblent pas parvenir à enrayer? Nous vous avons posé la question dans les rues de Nivelles et Charleroi et si certains sont résignés, beaucoup sont contre un reconfinement.

Il y a les résignés : "J’aurai un peu de mal à croire qu’on peut éviter le confinement", confie un jeune homme.

Ceux qui semblent savoir pourquoi il faudra reconfiner : "Que voulez-vous que je vous dise ? Si les règles étaient appliquées correctement et sévèrement partout on ne devrait peut-être pas reconfiner", lance une dame âgée.

Et ceux qui sont tout simplement contre un reconfinement.

"Est-ce que c’est vraiment la solution ?", se demande une dame. "A quoi bon ? Le virus il est là. On doit vivre avec", estime une autre.

Certains mettent en doute les causes : "Vu le nombre de décès qu’il y a dans les hôpitaux par rapport au mois de mars, où on comprenait que oui, là je ne vois pas la nécessité" de reconfiner, explique un homme.

D’autres pensent surtout à l’économie ou à leur portefeuille : "Je pense que beaucoup d’entreprises ont perdu énormément de chiffre d’affaire. Et ce serait bien de pouvoir penser à ça aussi. Très important", assène une dame. "L’argent aussi va pas suivre, et les prêts hypothécaires, et les voitures. Ça va nous foutre dans la merde, ça c’est certain", craint une autre.

Plutôt que le reconfinement, il y a enfin ceux qui plaident pour simplement plus de responsabilisation des citoyens : "Je trouve qu’on est trop alarmiste. On ne nous laisse pas assez faire de nous-même, avoir un petit peu de conscience chacun. On sait ce qu’on doit faire. Si par exemple moi je suis à 6h du matin toute seule dans la rue je ne vais pas mettre mon masque quoi. Donc il y a un petit peu de jugeote aussi de chacun."