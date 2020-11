Un remboursement prévu pour les élèves des internats

(Belga) Le pouvoir organisateur scolaire organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, WBE, a décidé de demander aux internats un décompte des jours où les élèves sont absents pour des raisons indépendantes de leur volonté, rapporte samedi La Dernière Heure.

"Une fermeture pour des raisons organisationnelles donne donc droit à un décompte des nuitées concernées", indique ainsi un courrier adressé par le pouvoir organisateur aux administrateurs d'internat. Depuis le passage à un enseignement hybride pour les élèves à partir de la troisième secondaire, les internats font en effet face à de nombreuses demandes de remboursement de parents. Ceux-ci sont nombreux à estimer qu'il serait injuste de payer pour des services à plein temps alors que leurs enfants ne sont plus présents à l'école que la moitié du temps. Par ailleurs, si l'accueil dans l'établissement scolaire ou dans l'internat est possible et que l'élève décide de ne pas se rendre dans son internat pour des raisons organisationnelles (s'il n'a pas cours cette semaine-là par exemple), les parents doivent payer 10% du montant prévu initialement. Du côté de l'enseignement libre, un geste est également prévu. "La partie repas pourra être remboursée. Pour le séjour, il faudra voir ça en fonction de l'internat et du contrat qui a été signé", explique Conrad van de Werve, porte-parole du SeGEC. (Belga)