Un restaurateur wallon accepte des clients malgré l'interdiction (vidéo)

Jeudi soir, le Conseil national de sécurité a annoncé une série de mesures de restriction importantes en vue d'éviter la propagation du coronavirus. Parmi celles-ci, les établissements horeca ont dû fermer leurs portes.

Les autorités fédérales ont donc ordonné la fermeture des restaurants jusqu'au 3 avril. Mais les mesures entrées en application dans la nuit de vendredi à samedi ne sont pas respectées par toute la population.

Invité sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche, Bertrand Caroy, inspecteur, responsable du service circulation à la police boraine, a expliqué que la police était mobilisée pour faire respecter ces mesures. "Il faut savoir que les forces de l'ordre ont mis plus d'équipes sur le terrain justement pour veiller au respect des règles qui ont été mises en application", a expliqué Bertand Caroy.

Samedi soir, une équipe de journalistes de Reporters s'est rendue dans un restaurant wallon afin de voir si cette règle était prise au sérieux dans l'établissement. Après un premier refus, les journalistes ont insisté auprès du patron qui a fini par céder à leur demande.

"On doit absolument écouter"

Ce comportement est-il vraiment à risques? Pour l'infectiologue Yves Van Laethem, dans ce cas, "il est clair que cette table n'avait pas de risques de contamination sauf si les personnes étaient quand même en présence en dehors au préalable. Le principe est d'apprendre aux gens qu'il ne faut plus faire ça. Ponctuellement, pour ce cas-ci, je pense qu'il n'y a pas eu de risques impliqués réellement", a précisé l'infectiologue au CHU Saint-Pierre.

"Une table de deux est contraire à la loi, mais le risque ici était nul. Mais avec plusieurs tables, on arrive à quelque chose qui est à risques", a insisté Yves Van Laethem.

"Si tout le monde respecte les mesures mises en application, on va gagner des semaines dans l'évolution de la maladie. Il faut absolument que tout le monde pense à l'autre. Il ne faut pas penser à sa propre personne et dire 'je vais défier le virus', ça ne sert à rien", a expliqué l'inspecteur. "On doit absolument écouter et faire attention aux mesures d'hygiène et respecter les normes qui sont en vigueur", a ajouté le responsable du service circulation à la police boraine. Ce dernier précise que dans sa zone, il n'a pas constaté ce genre de cas.

Bertand Caroy, a indiqué que si la police constate ce genre d'agissements, "automatiquement la personne sera verbalisée". "Actuellement, on donne des avertissements. Donc on rencontre les commerçants, on leur explique la situation et on les écoute surtout (...) Mais si la personne ne comprend pas, elle sera verbalisée. On doit également faire face à des rassemblements. Comme les cafés sont fermés, il faut éviter que certains jeunes se regroupent à certains endroits pour faire la fête. La police doit veiller à tout ça", a précisé l'inspecteur.

Un certain nombre de Belges se sont rendus dans des bars, des restaurants et des commerces ouverts dans les pays voisins, notamment en France, aux Pays-Bas et au Luxembourg.