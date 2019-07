Un samedi rouge pour les départs en vacances: des heures de bouchons en direction du sud

La circulation est dense sur les routes européennes en direction du sud, alors que la journée est classée rouge par Touring. L'Autoroute du Soleil, qui relie le Luxembourg au sud de la France et à la frontière espagnole en passant par Lyon, comptait jusqu'à 5h de ralentissements vers midi, selon l'organisation automobile flamande VAB.

Les axes Paris-Lyon et Paris-Bordeaux s'encombrent de 4h de files, tandis que les vacanciers revenant de la péninsule ibérique n'ont qu'une demi-heure de route supplémentaire.



Outre les Belges, les Néerlandais, dont les congés scolaires ont débuté, ont pris d'assaut les routes des vacances pour se rendre dans le sud. En Allemagne, le trafic est dense avec des files, de plus de trois heures, qui s'allongent entre Brême et Flensbourg (en direction du Danemark). Vers Salzbourg (sud), le temps passé dans les bouchons est de 2h15.

En Autriche, il faut compter 1h30 supplémentaire sur l'A11 en direction de la Slovénie. Les vacanciers qui ont opté pour l'Italie doivent également prendre leur mal en patience, avec deux heures de temps additionnel sur la route reliant Bâle à Côme via le tunnel routier du Saint-Gothard. Dans le sens des retours, le temps de trajet s'allonge d'un peu plus d'une heure.