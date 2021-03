Un système de détection de voitures fantômes, unique en Europe, devrait bientôt voir le jour en Wallonie

Le groupe Luwa a présenté jeudi en début de soirée un système de détection de voitures à contre-sens dites "voitures fantômes". Dans le cadre du Plan Lumières 4.0, celui-ci devrait équiper 300 bretelles d'autoroutes wallonnes d'ici à la fin 2023 pour éviter et prévenir les accidents.

Un nouveau dispositif, unique en Europe, devrait voir le jour en Belgique. Il permettra de détecter les voitures dites 'fantômes' grâce à un système lumineux permettant de prévenir à la fois le conducteur fantôme et les autres usagers.

Les voitures fantômes sont ces véhicules qui roulent à contre-sens sur l'autoroute. Ils peuvent surprendre et provoquent la plupart du temps des accidents qui sont près de 8 fois plus mortels que les autres. En Wallonie, une voiture fantôme est signalée tous les 3 jours. D'où la création d'un tel dispositif. La Belgique est pionnière et devrait équiper 300 bretelles d'autoroutes wallonnes d'ici 2023.

Comment ça marche?

Le dispositif de détection de voitures fantômes avertira les autre conducteurs grâce à un éclairage qui clignote et illumine une bonne partie de la route. Impossible donc de passer à côté de ces lumières. Elles s'activent grâce à une caméra intelligente et repèrent les voitures à contresens.

L'éclairage, lui, prévient à la fois le conducteur fantôme mais aussi les autres: ceux qui roulent dans le bon sens et qui ne s'attendent pas à voir une voiture arriver face à eux.