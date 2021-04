Un temps froid et instable avec des giboulées pour le début des vacances de printemps

(Belga) Les vacances de printemps (Pâques) débutent avec un ciel qui fait grise mine. Le temps sera variable et froid avec des giboulées, selon les prévisions lundi à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM).

Cet après- midi, les maxima varieront entre 0 degré en Ardenne et 6 degrés en Flandre. Le vent de nord-ouest sera modéré à parfois assez fort avec des pointes de 50 à 65 km/ h. Des giboulées de pluie ou de neige fondante sont possibles par endroits. De la neige est par ailleurs annoncée sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Demain mardi, le ciel sera toujours très variable avec des giboulées de pluie, de neige fondante ou de neige. Des chutes de neige se produiront en haute Ardenne. Quelques coups de tonnerre ne sont pas exclus. Il fera très froid pour la saison avec des températures qui ne dépasseront pas 0 à 6 degrés. Ce temps froid et instable avec des giboulées se poursuivra également mercredi. Après une petite accalmie jeudi, le temps devrait à nouveau redevenir plus variable avec quelques averses à partir de vendredi. (Belga)