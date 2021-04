Un temps variable ce lundi

(Belga) La nébulosité sera variable sur la plupart des régions lundi matin, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques averses sous forme de pluie, de grésil ou de neige fondante pourraient tomber au nord du sillon Sambre et Meuse, tandis que sur l'extrême sud du pays, le temps devrait rester généralement sec avec davantage d'éclaircies.

En cours de journée, les averses gagneront l'entièreté du pays. Le temps deviendra néanmoins plus sec et ensoleillé dans la région côtière. Il fera assez froid pour la saison avec des maxima de 2 ou 3°C en Hautes­ Fagnes à 7 ou 8°C dans le centre, sous un vent généralement modéré. Le temps redeviendra sec sur l'ensemble du pays avec de larges éclaircies dès le soir tombé. Les températures chuteront alors de nouveau avec des gelées répandues; les minima seront compris entre ­4 et ­8°C en Ardenne, ­2 ou ­3°C dans le centre et 1°C à la Côte.