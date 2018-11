Un texte critique sur le roi Léopold II sera placé près du monument de Tervuren

Un panneau avec un texte critique sur le roi Léopold II sera installé près du monument Léopold II dans le parc de Tervuren.

La direction du Musée royal de l'Afrique centrale (MRAC) va placer un panneau avec un texte critique sur le roi Léopold II près du monument "The Congo, I presume?". La sculpture de Tom Frantzen a été inaugurée en 1997 dans le parc de Tervuren, pour le centenaire de l'exposition coloniale 1897-1997).



Le monument se trouve dans le jardin du parc, devant le musée. Le panneau indiquera notamment que les trois guerriers africains représentés sans pieds sont "exposés tels trois trophées personnels du roi".



Le Musée royal de l'Afrique centrale indique sur son site internet que le monument "de commémoration satirique" constitue "le seul ensemble de statues anticolonial" de Belgique. Il ajoute que l'éléphant détourne son regard du buste et "prend ses distances, de manière symbolique, du pillage de l'ivoire grâce auquel Léopold II s'est enrichi éhontément". Le paon fait lui référence à la vanité, la mégalomanie et l'orgueil de l'homme, ajoute le texte.



Le musée ouvrira ses portes le samedi 8 décembre, après 5 ans de rénovation.