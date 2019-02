Un tout nouveau fromage belge vient de voir le jour! "Ça va être un succès extraordinaire"

La Province de Liège compte un nouveau fromage en plus du Herve! L’odeur est différente, la texture aussi. Il s’agit d’une meule inspirée du Comté français, un produit qui a nécessité la création d’une toute nouvelle fromagerie qui ouvrait ses portes ce week-end.

Le fromage de Herve est sans doute l’un des fromages belges les plus connus. Il n’est plus seul sur le plateau, il doit faire place à un fromage à pâte dure. "Arriver à faire une roue comme ils ont fait ici, je crois que ça va être un succès extraordinaire", dit un goûteur.



"Il a un goût très particulier"

"On peut le manger au déjeuner, au dîner, en apéro, en tranches dans un croque-monsieur, sur sa tartine, en croquette… Il a un goût très particulier", explique Julien Lapraille.

Depuis l’été dernier, Jean-Marc fabrique ses meules. Sur les étagères, un millier de fromages attendent de vieillir. Durant 6 mois d’affinage, ils sont retournés tous les deux jours et frottés délicatement. "On a fait beaucoup de visite de fromageries, de fruitières, d’alpages en Suisse pour s’inspirer des façons de travailler là-bas", explique Jean-Marc Cabay, fondateur de La Meule du plateau. "Et puis derrière on a aussi une collaboration avec une école de fromagerie dans le Jura, la région du Comté en France".



"C’est unique en Belgique"



Dans de grandes cuves métalliques, 1.000 litres de lait cru qui produiront 7 meules. Un travail minutieux, précis, à la minute. "C’est unique en Belgique, on intègre directement le lait caillé dans le moule", explique Stéphane Hick, fromager. "Ca va très vite, en 1 minute, tout est dans les cloches."

Comme pour le fromage de Herve, la meule du plateau est faite à base de lait cru. Il faut donc des normes strictes pour l’Afsca. "Le tout, c’est de travailler au départ avec un bon lait, de le transporter et conserver dans de bonnes conditions, de bien le fabriquer et de faire derrière l’une ou l’autre analyses pour vérifier que tout soit en ordre".

Il aura fallu 15 ans à Jean-Marc pour concevoir et réaliser son rêve: un fromage d’exception unique en Belgique.