Un trafic de cannabis démantelé sur Snapchat à Bruxelles: 3kg d'herbes saisies et près de 8.000 euros en cash

Un réseau de trafic de cannabis a été démantelé sur Snapchat par les enquêteurs de la zone de police Bruxelles-Ouest. L'enquête suit toujours son cours.

Des comptes Snapchat créés avec un véritable dispositif marketing : un logo, des sachets de cannabis personnalisés et même des livraisons à domicile. Moto, vélo, voiture, trottinette... Tout est faisable pour livrer la marchandise le plus rapidement possible. "Ils utilisent des moyens efficaces pour livrer des stupéfiants sans spécialement faire déplacer le client, et donc permettre de l'appâter", explique Jean-Marc Goessens, commissaire porte-parole de la zone de police Bruxelles-Ouest.

Janvier 2022, les enquêteurs de la zone Bruxelles-Ouest découvrent plusieurs comptes Snapchat proposant la vente de stupéfiants. Une fois le réseau démantelé, la police saisit 3 kg d'herbes, 174g de résine de cannabis, près de 8.000 euros en liquide, une moto et un scooter.

Mais ce cas n'est pas isolé, l'application Snapchat est de plus en plus utilisée par les dealers : "Les dealers autant que la police, finalement évoluent avec leur temps. Avant, c'était par téléphone, maintenant, c'est de plus en plus sur les réseaux sociaux. Et donc, les enquêteurs doivent de plus en plus s'adapter à la technologie qui évolue au fur et à mesure", poursuit le porte-parole de la zone de police Bruxelles-Ouest.

Après une enquête de plusieurs mois, 7 perquisitions ont été effectuées et 6 interpellations. Les deux suspects principaux, deux frères de 19 et 20 ans, géraient les commandes et la publicité. Ils ont été interpellés à leur domicile, en plein préparatif de commandes.

De nombreux devoirs d'enquête sont encore en cours.