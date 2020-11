Un train à l'arrêt durant près de deux heures dans les environs de Dilbeek

(Belga) A la suite d'une collision avec un objet inconnu, un train est resté immobilisé près de deux heures entre Dilbeek et Bruxelles-Midi, avec environ 600 personnes à bord, indique la SNCB samedi.

Le train, qui effectuait la liaison entre Ostende et Eupen, s'est arrêté vers 17h50. Un contrôle technique a dû être opéré. "Le train a pu repartir vers 20h00", précise un porte-parole. En raison du retard, il s'est cependant arrêté à Bruxelles-Midi, où les voyageurs pouvaient prendre un autre train vers Eupen. Aucun train ne circule pour l'instant sur la ligne concernée car la police doit encore se rendre sur place. L'impact reste limité entre Gand et Bruxelles, selon la SNCB. Des trains ont été déviés via Jette et Denderleeuw. Les passagers pourront demander une compensation prévue dans ces cas. (Belga)