Un vaccin prometteur contre le coronavirus est en cours de développement à la KU Leuven (vidéo)

Des virologues de la KU Leuven ont sélectionné un vaccin-candidat contre le coronavirus en vue d'essais cliniques. Ce vaccin protège en effet les hamster contre le Covid-19, a annoncé l'université jeudi.

Des chercheurs du Rega Instituut de la KU Leuven ont développé un vaccin-candidat qui protège les hamsters contre une infection au SARS-CoV-2. Il s'agit d'un des premiers vaccins-candidats dont l'efficacité a été démontrée sur des animaux de laboratoire. L'équipe, sous la direction des professeurs Johan Neyts et Kai Dallmeier, a débuté en janvier le développement de huit variantes d'un vaccin contre le coronavirus et l'un de ces vaccins-candidats a donné de bons résultats chez les hamsters.

Après administration de celui-ci, le virus n'était en effet plus ou quasiment plus détectable dans les poumons des animaux. Le vaccin a été développé à partir d'une variante contre la fièvre jaune et pourrait induire une immunité aussi bien contre cette maladie que le Covid-19 auprès des animaux de laboratoire. Un morceau du code génétique du virus du SRAS-CoV-2 a ainsi été ajouté dans le vaccin contre la fièvre jaune. Cette méthode a déjà été utilisée avec succès au Rega Instituut pour produire des vaccins candidats contre le virus Ebola, Zika et la rage. Les essais cliniques débuteront cet hiver.