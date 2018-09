"T'es vu comme 1 'CON' 100' ": si vous utilisez votre GSM au volant, ce message vous est adressé

L'AWSR a choisi un slogan osé sur ces affiches pour faire passer le message auprès des conducteurs qui utilisent leur GSM au volant.

Le GSM au volant est un réel problème, et pour cause. Un Wallon sur 2 utilise de temps en temps son téléphone quand il est en voiture. 1 sur 3 le fait régulièrement. Or 85% ne supportent pas ce comportement.

Tel est le constat d’une étude effectuée par l’agence wallonne pour la sécurité routière auprès de 2.300 Wallons. L’an dernier, plus de 18.000 conducteurs ont été verbalisés pour cette infraction au sud du pays.

Pour vous inciter à garder les mains sur le volant, l'agence wallonne de la sécurité routière lance une nouvelle campagne choc. Des affiches sur lesquelles vous pouvez voir une plaque d'immatriculation très personnalisée: GSM au volant : t'es vu comme "1 CON 100", autrement dit un jeu de mot pour entendre aussi inconscient.





Un volet spécialement dédié aux entreprises



"On n'a pas pas utilisé ce mot 'con' au hasard. C'est souvent la réaction épidermique que l'on a lorsque quelqu'un nous met en danger sur la route (...) L'idée c'est vraiment d'attirer l'attention des automobilistes pour leur montrent qu'ils énervent les autres et que les autres n'attendent pas qu'ils répondent lorsqu'ils sont au volant", explique Belinda Demattia, porte-parole de l’AWSR, au micro de Pascale Hourman pour Bel RTL.

Le message se décline aussi dans les cinémas. Et l'on peut voir un volet spécialement dédié aux entreprises puisque ce sont les travailleurs qui sont les plus concernés.

"Les conducteurs qui utilisent leur GSM dans le cadre professionnel ont davantage tendance à téléphoner au volant et ressentent une plus grande pression de la part de leur milieu professionnel pour répondre", souligne la porte-parole.





"Les hommes téléphonent plus au volant que les femmes"

Les jeunes hommes sont également particulièrement vidés par cette campagne de sensibilisation, comme l'explique Belinda Demattia : "Les hommes téléphonent plus au volant que les femmes (un tiers des hommes contre un quart des femmes) et sans surprise, on voit que les 18-24 ans sont de plus gros utilisateurs du téléphone au volant. L’activité principale est de téléphoner au volant mais il y a aussi des conducteurs qui lisent ou écrivent des SMS, ce qui augmente encore plus les risques. Certains surfent également sur internet puisque aujourd’hui presque tout le monde a un smartphone".

"Le fait de téléphoner au volant augmente de 3 à 4 fois le risque d’accident et le fait de tapoter sur son téléphone peut augmenter le risque jusqu’à 23 fois. On considère aussi qu’un conducteur qui utilise son téléphone au volant loupe 30 à 50% des informations sur la route", conclut la porte-parole.