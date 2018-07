Une boutique de cannabis légal va ouvrir en Belgique: mais quel est ce produit qui suscite la controverse?

Une boutique de cannabis légal devrait bientôt voir le jour en Wallonie, avec des substances autorisées par l'Union européenne. La France compte déjà une trentaine de boutiques de ce genre mais le sujet est controversé.

Nos journalistes sont partis à la rencontre de Maxence, créateur de Grassman.be, qui compte vendre du cannabis de manière tout à fait légale en Belgique. "C'est du chanvre qui est légalisé dans toute l'Europe et qui est légalisé aussi via un arrêté ministériel de 2011. C'est quelque chose qui ressemble au cannabis, mais mon produit est au cannabis ce que le jus de raisins est au vin rouge. Il n'y a pas réellement d'effet psychotrope", a-t-il confié.

Par souci de légalité, sur l'emballage, il est indiqué que le produit ne doit pas être fumé, mais plutôt consommé en tisane par exemple.

Et si cette herbe est légale et peut être vendue, c'est parce qu'elle contient moins de 0,2% de THC. "Sinon au niveau de l'odeur, du goût et de l'aspect, il n'y a pas de différence", poursuit Maxence.

La boutique de Maxence ouvrira ses portes la semaine prochaine. "Il peut y avoir une difficulté, car la loi belge n'est peut-être pas en adéquation avec le cadre européen. Je pense donc qu'il y a une nécessité urgente de légiférer en la matière pour que les choses soient claires pour tout un chacun", a commenté Fabian Lauvaux, avocat pénaliste.