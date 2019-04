Des voyageurs ont craint une grève à l'aéroport de Bruxelles: le personnel de Swissport a arrêté le travail durant 20 minutes

Deux témoins nous ont prévenus via le bouton orange Alertez-nous de perturbations à l'aéroport de Bruxelles ce dimanche après-midi. "Y a-t-il une grève surprise pour la récupération des bagages à l'arrivée des vols? Cela fait plus de 1h30 que nous attendons nos valises du vol venant de Venise", nous a confié Marc à 15h56.



Un peu plus tôt, Paul s'était inquiété concernant son vol partant pour Dubaï. "On espère une reprise rapide car on a une correspondance vers Hong Kong", nous a-t-il confié à 15h10.



Contactée par nos soins, la porte-parole nous précise qu'une interruption de travail au sein du personnel de Swissport a eu lieu vers 15h. "Cela a duré environ 20 minutes. Le travail a ensuite repris. Il y a cependant eu des conséquences pour quelques vols durant cette période", nous a confié Anke Fransen. "Les bagages ont été retardé et les voyageurs ont dû attendre un peu plus longtemps. Quelques vols ont subi des retards, mais aucun avion n'est parti sans bagages", a-t-il ajouté.



À l'heure d'écrire ces lignes, à 16h20, la situation était en cours de normalisation.