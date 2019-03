300 manifestants pour le climat s'enchaînent devant le Parlement à Bruxelles (vidéo)

Quelque 300 personnes issues de plusieurs organisations comme Greenpeace et Act For Climate Justice ont entamé une action contre le blocage de la Loi Climat, ce dimanche soir vers 18h00. Installées devant le Parlement, rue de la Loi à Bruxelles, elles ont prévu d'y passer la nuit, voire d'y rester jusqu'à mardi matin. Parmi les personnes présentes figurent notamment Anuna De Wever, animatrice du mouvement Youth for climate en Belgique, et le réalisateur Bouli Lanners.



La problématique climatique s'est invitée dans les débats politiques depuis plusieurs mois. La mobilisation en faveur d'une loi sur le climat en Belgique a été portée essentiellement par les jeunes de tout le pays.Mais mardi, la commission Révision de la Constitution de la Chambre a décidé qu'il ne serait pas statué, sous cette législature, sur la possible révision de l'article 7bis de la Constitution, soit la voie la plus rapide pour rendre possible la Loi Climat.





La zone ciblée se trouve en face du Parlement fédéral, en pleine zone "neutre", où les manifestations sont normalement interdites. Des policiers équipés de casques et de boucliers se sont déployés. Un périmètre de sécurité a été établi.