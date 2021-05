Une centaine de personnes à la gare de Bruxelles-Central pour un flashmob

(Belga) Plus de cent personnes ont pris part à un flashmob organisé samedi dans la gare de Bruxelles-Central, dans le cadre de l'événement non autorisé La Boum 2. De la musique était jouée par un groupe dans la gare et les participants dansaient dans le hall principal et l'escalier.

L'ambiance était bon enfant. Bon nombre de participants ne respectaient pas les mesures de distance nécessaires, ni l'obligation du port de masque. Des gens de tout âge étaient présents, notamment des familles avec de jeunes enfants. La foule a quitté la gare après un quart d'heure. L'événement La Boum 2 doit se tenir à 16h00 dans le bois de la Cambre à Bruxelles mais bon nombre de personnes étaient déjà présentes à Bruxelles pour prendre part des actions organisées dans le cadre de la Journée du Travail ou pour d'autres mouvements de protestations contre les mesures corona. (Belga)