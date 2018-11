Une des gilets jaunes adresse un message à Charles Michel: "On ne vit pas dans un milieu juste" (vidéo)

La mobilisation des gilets jaunes se poursuit, ce samedi, pour dénoncer la hausse du prix des carburants. Notamment à Courcelles où notre journaliste Justine Sow a pu rencontrer des manifestants.

Une des gilets jaunes a accepté ce samedi de témoigner anonymement afin d'expliquer pourquoi elle s’investit. Au micro de notre journaliste, elle adresse un message directement au Premier ministre Charles Michel.

"Je travaille à temps plein. Mon mari est indépendant. Nous avons deux enfants et je prie pour qu’ils ne tombent pas malade à la fin du mois", confie-t-elle. "On ne vit pas dans un juste milieu. Il y a trop de différences. On arrive à un point où il n’y a que les riches et les pauvres. Heureusement qu’on a un toit. Avec ce mouvement des gilets jaunes, on aimerait pouvoir parler avec Charles Michel, mais il ne va pas s’abaisser à ça et dialoguer avec le petit peuple."





Des barrages dans plusieurs endroits en Wallonie

Deux barrages filtrants sont ainsi installés par des manifestants "gilets jaunes" en Wallonie samedi midi, indique la police fédérale sur son site internet. Deux points de blocage installés samedi matin ont été levés tandis qu'un nouveau barrage a été installé à Marche-en-Famenne.

Peu avant 13h00, la police recense la présence de deux barrages filtrants en Wallonie. Celui situé sur la N57 Soignies-Lessines entre Ath et Lessines (Hainaut), installé samedi matin, est toujours en place. Un nouveau barrage a été placé sur la N4 au rond point du WEX de Marche-en-Famenne uniquement vers le Luxembourg.

Les barrages situés sur la N89 Vielsalm-Bouillon à hauteur de Libramont au rond-point d'accès à la E411 (province de Luxembourg) et sur la N5 Philippeville-Couvin à hauteur de Frasnes-lez-Couvin (province de Namur) ne sont plus mentionnés.