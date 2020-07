Une Fête nationale a minima pour cause de coronavirus: tout ce qui change

La Fête nationale se déroulera sous un format inédit ce mardi 21 juillet en raison de la pandémie de Covid-19. Il n'y aura ni Bal National la veille, ni parade militaire, ni festivités dans le parc Royal, ni feu d'artifice le jour-même, mais une cérémonie et un défilé restreints, auxquels assisteront la famille royale et un cercle réduit d'invités sur la place des Palais. Lundi soir, la place du Jeu de Balle, dans le quartier des Marolles, qui lance traditionnellement le début des réjouissances avec le Bal National, restera déserte dans le respect strict des mesures de précaution imposées par la crise sanitaire.

Le nombre d'invités réduit

Le lendemain, jour de Fête nationale, les commémorations débuteront par le Te Deum en la cathédrale des Saints Michel-et-Gudule à Bruxelles, en présence d'une centaine d'invités seulement, dont le Roi, la Reine et leurs quatre enfants. Trois minutes de silence seront observées à 10h00 en mémoire des victimes de la maladie Covid-19, qui a fait près de 9.800 décès en Belgique depuis le début de la pandémie. Les festivités se poursuivront lors d'une cérémonie sur la place des Palais à 14h00, à laquelle assisteront la famille royale et quelque 200 invités, contre 2.000 en temps normal. Le Roi y prendra brièvement la parole.

Un défilé militaire version "light"

Les commémorations célèbreront le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais il n'y aura pas de traditionnelle parade militaire, remplacée cette année par un défilé restreint, auquel prendront part une dizaine de véhicules historiques de la Brigade Piron, qui participa à la libération de la Belgique et des Pays-Bas. Trois anciens combattants et trois jeunes représentants des héros de la crise sanitaire en descendront, symbolisant l'échange intergénérationnel entre les héros de la guerre et ceux des temps modernes. Le défilé aérien sera limité au survol d'un hélicoptère NH90 Caïman venu de la base aérienne de Coxyde et emmenant sous le fuselage un grand drapeau tricolore, puis de trois formations de trois avions de combat F-16 venus de la base de Florennes dont l'une "tirera" les couleurs nationales dans le ciel, selon un axe inhabituel - du sud vers le nord et non d'ouest en est, comme il est de tradition.

Selon la Force aérienne, les deux premières formations poursuivront ensuite leur route pour survoler les chefs-lieux de province en guise d'hommage aux efforts fournis par le personnel médical et la population belge durant la crise du coronavirus avant de regagner leur base d'attache. La cérémonie, retransmise en direct à la télévision, se terminera par un hommage aux différents métiers qui ont œuvré en première ligne à combattre le coronavirus et sa propagation. Les réjouissances dans le parc Royal et le feu d'artifice sont, pour leur part, annulés.

En fin d'après-midi, la famille royale visitera la maison de repos et de soins "Cecilia" à Alken, dans le Limbourg, avant de se rendre à "La Maison de Mariemont" à Morlanwelz, une maison de repos et un centre de convalescence qui accueille des personnes de tout âge.