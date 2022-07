Une gamelle presque gastronomique: les Belges adorent régaler leur chien avec de la nourriture haut de gamme (vidéo)

De nombreuses familles belges possèdent un chien. Pour nourrir leur canidé, les maîtres font preuve d'une attention à toute épreuve. L'idée, c'est de permettre à l'animal de disposer de toutes les ressources, notamment énergétiques, pour garder une bonne santé et continuer à accompagner l'humain pendant de longues années.

Et cette énergie, c'est la nourriture qui va l'apporter. Aux petits soins avec leurs chiens, les Belges apprécient la nourriture haut de gamme, comme en propose cette usine, que nous avons visité ce matin. Ici, ce sont des boudins qui sont fabriqués, avec de nombreux aliments: 50% de viande, 15% de féculents et 35% de légumes. Au menu, du poulet, du poisson, du canard ou encore du bœuf.

Plus cher que des croquettes ou autres, le produit fait un carton. "On prépare plus de 25.000 boudins par jour. On nourrit plus de 20.000 chiens chaque jour", nous confirme même Alex Cardon, co-fondateur de cette marque d'aliments pour chiens. Les boudins varient entre 150 et 800g, s'adaptant ainsi à la morphologie de chaque animal.

Il faut dire que le Belge est dépensier quand il s'agit de nourrir son animal, avec une dépense qui varie entre 600 et 1000 euros par an. "L'animal, aujourd'hui, fait partie de la famille. On veut le mieux pour lui, il vit plus longtemps, il a des besoins spécifiques", nous raconte Maud Leschevin, Directrice générale d'une animalerie, pour expliquer cette tendance. Deux priorités sont clairement visibles, à savoir le bien-être, avec des aliments adaptés à la spécificité de chaque race, mais aussi le naturel, qui devient une priorité.