Une grève débute dans les prisons ce mardi matin: voici pourquoi

Les syndicats ont appelé le personnel pénitentiaire à débrayer pour une période de 48 heures à partir de mardi 6h du matin. Ils sont préoccupés par le rétablissement des contacts physiques entre les détenus et les visiteurs. Le syndical libéral SLFP/VSOA participera aux côtés des socialistes CGSP/ACOD et chrétiens ACV/CSC à la grève.

Les contacts physiques entre les détenus et les visiteurs seront prochainement à nouveau autorisés. Ces derniers mois, ils étaient restreints en raison de la pandémie de coronavirus. Les syndicats, soulignant l'augmentation des chiffres de contamination, ont réagi avec beaucoup d'inquiétude à cet assouplissement et ont déposé un préavis de grève la semaine dernière. "Ces mesures d'assouplissement représentent un véritable danger pour le personnel pénitentiaire", explique M. Verlez. "Les cas augmentent rapidement dans les prisons et nous souhaitons éviter qu'ils se multiplient encore." La dernière rencontre entre les syndicats, l'administration pénitentiaire et le cabinet du ministre n'a pas permis d'aboutir à un accord. "Nous avons décidé de rejoindre nos collègues socialistes et chrétiens pour faire la grève durant 48 heures", conclut le secrétaire fédéral du SLFP. La grève débutera à 6h00 mardi pour se terminer à 6h00 jeudi 24 septembre.