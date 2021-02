Une lettre ouverte pour demander que les jeunes soient vaccinés en priorité: "On veut leur céder notre place"

Les jeunes supportent de moins en moins les restrictions imposées. Dans une lettre ouverte signée par une quarantaine de personnalités belges, dont la patronne de Child Focus, des adultes demandent qu'ils soient également considérés comme "prioritaires" en matière de vaccination. Certains se disent prêts à leur céder leur place dans l'ordre de vaccination qui a été défini.

Deux mères de jeunes adultes sont à l'initiative de cette lettre ouverte. Elles observent, avec inquiétude, les impacts de la crise sanitaire sur les jeunes. Elles souhaiteraient qu'ils deviennent prioritaires dans la stratégie de vaccination. "Les plus âgés dans les maisons de repos ainsi que les patients à risque doivent passer avant tout le monde. Mais si ensuite, on continue avec le reste de la population, on veut céder notre place aux jeunes", indique Heidi De Pauw, directrice générale de Child Focus.

Selon une étude de Sciensano, 62% des 18-24 ans se disent favorables à la vaccination. Accepteraient-ils de se faire vacciner avant leurs parents? "Si ça peut permettre de reprendre une vie normale, je pense que c'est une bonne chose", nous confie l'un d'entre eux. "On ne connaît pas encore les effets secondaires donc même si j'avais l'occasion de le faire, je ne crois pas que je le ferai", ajoute un autre.

Ce ne sont pas les jeunes qui saturent les systèmes de santé

Vacciner les plus jeunes ne signifie pas un retour immédiat à une vie normale, insiste Charlotte Martin, infectiologue au CHU Saint-Pierre. "On pourra déconfiner seulement lorsque l'on aura plus peur de saturer nos systèmes de santé. Et ce ne sont pas les jeunes qui les saturent mais les personnes fragiles. Donc c'est elle qu'il faut vacciner en priorité", nous précise-t-elle.

Une fois que ces personnes, qui ont le plus de risques de se retrouver en soins intensifs, auront été vaccinées, se concentrer sur les jeunes qui sont les plus actifs peut avoir une certaine utilité. "Ça va nous permettre de limiter la circulation du virus. Et limiter la circulation du virus signifie qu'il passe moins d'une personne à l'autre. Ça veut dire qu'il mute moins et que l'on peut, peut-être, limiter l'émergence de certains variants", éclaire Charlotte Martin.

Si on veut totalement empêcher le virus de muter, il faut vacciner la quasi totalité de la population en Belgique mais également partout dans le monde.