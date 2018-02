Une limite d'âge sera bientôt imposée en Belgique pour utiliser les réseaux sociaux: certains la trouvent trop basse

La Belgique réfléchit à imposer une limite d’âge pour utiliser les réseaux sociaux qui connaissent parfois certaines dérives. L’âge de 13 ans a été avancé, comme aux Etats-Unis, sans accord parental. Child Focus y est favorable, en ajoutant une formation aux nouveaux médias.

Jusqu’à présent en Belgique, il n’y avait pas de limite d’âge légale pour créer un profil sans autorisation des parents. A partir de mai, cela va changer. Un règlement européen propose à chaque état membre de fixer une limite entre 13 et 16 ans.

Hier soir, le secrétaire d’état à la protection de la vie privée Philippe de Backer propose de la fixer à 13 ans, comme c’est déjà le cas aux Etats-Unis.





16 ans, pas réaliste

"L’idée du secrétaire d’état de le mettre à 13 ans est une bonne solution, selon nous", réagit Gabriel Ouli, project manager chez Child Focus Belgium. "Ce n’est pas réaliste de fixer ca à 16 ans quand on sait que les jeunes utilisent énormément les réseaux sociaux bien avant 16 ans, et même avant 13 ans".

Pour le secrétaire d’état, l’important n’est pas l’interdiction mais bien la communication pour éduquer aux réseaux sociaux. "Il est important que nous rendions les jeunes responsables", écrit Philippe de Backer sur les réseaux sociaux. "Cela se fait en parlant avec les amis, les parents et par l’éducation."

Les réactions sur Twitter ne vont pas toutes dans son sens. Certains trouvent que la limite est trop basse, mais pour Child Focus, il faut être réaliste.





S'intéresser à ce que fait le jeune

"Ce qui est important c’est d’une part, construire une bonne confiance entre les parents et les enfants", soulève Gabriel Ouli. "Se baser seulement sur l’interdit, ca va créer un mur entre les parents et les enfants, cela va empêcher la communication et il est très important de s’intéresser à ce que fait le jeune en ligne, de l’accompagner dans son apprentissage de l’utilisation des médias sociaux."

En Belgique, ¼ des personnes sur les réseaux sociaux ont entre 9 et 10 ans. Pour cette tranche d’âge, Snapchat et Instagram sont préférés à Facebook.