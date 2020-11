Une mère en deuil reproche aux secours d'être arrivés trop tard pour sauver la vie de sa fille: "On a dû téléphoner plusieurs fois"

Dans Images à l'appui, une femme a parlé du décès de sa fille. Elle reproche aux services de secours d'être arrivés trop tard pour sauver son enfant, victime de détresse respiratoire. "Elle est à terre, donc j'appelle mon mari. On appelle les ambulanciers et on leur explique. Je leur dis : "Ma fille est tombée, elle est inconsciente, elle a les yeux dans le vide". L'opérateur ne m'a pas posé énormément de questions. Ils ont dit que l'ambulance arrivait", a expliqué la mère en deuil.

"Pour finir, on a retéléphoné, car l'ambulance n'arrivait pas. Entre-temps, mon mari l'a posée sur son lit. On a dû téléphoner une troisième fois, car là, elle ne respirait plus", a précisé la femme.



Ce n'est qu'après 5 appels qu'une ambulance aurait enfin été envoyée à cette adresse...



