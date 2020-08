Une météo encore variable pour terminer la semaine

(Belga) Les nuages et les éclaircies se succèderont pour rythmer l'après-midi de ce jeudi, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Si le temps devrait rester généralement sec sur la plupart des régions, de la pluie est attendue en fin d'après-midi ou en soirée sur l'ouest de la Belgique. Les maxima se situeront entre 18 et 20 degrés en Ardennes ou à la mer et jusqu'à 22 degrés sur le centre.

En soirée, la pluie devrait se généraliser. Par la suite, il fera partiellement nuageux avec encore la possibilité d'une averse. Les minima se situeront entre 11 et 16 degrés. Le vent sera modéré, assez fort à la mer, de secteur sud-ouest. Le temps sera encore très variable ce vendredi avec des averses qui pourront, surtout dans l'après-midi, être accompagnées d'orage. Les maxima s'échelonneront entre 18 degrés à la mer ou en Ardenne et 22 degrés sur le centre. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud-ouest ou ouest-sud-ouest avec des rafales pouvant atteindre 60 km/h. Des averses affecteront la région côtière en début de journée samedi, puis se développeront aussi dans l'intérieur des terres. Elles pourront localement être intenses et prendre un caractère orageux, surtout sur l'ouest et le centre du pays. Il fera assez frais avec des maxima de 17 à 20 degrés. Le vent sera assez fort à fort de nord-ouest à nord à la côte. Dans l'intérieur du pays, il sera modéré, d'abord de secteur sud-ouest, avant de virer au secteur ouest-sud-ouest à ouest-nord-ouest. Les rafales se situeront entre 40 et 60 km/h. Dimanche, le ciel restera changeant avec, d'abord, encore des averses avant de les voir se dissiper à partir de la côte dans l'après-midi. Les maxima resteront généralement compris entre 16 et 19 degrés, sous un vent modéré, sauf au littoral où il sera assez fort. Le début de semaine prochaine devrait être plus sec mais avec toujours un temps frais. (Belga)