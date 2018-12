Le premier KFC va ouvrir en Belgique mais où?

La chaîne de fast-food Kentucky Fried Chicken (KFC) va ouvrir son premier établissement en Belgique. Le premier KFC ouvrira ses portes au printemps, précise mardi un communiqué de presse. A terme, KFC souhaite ouvrir 150 établissements en Belgique.



KFC recherche d'ores et déjà 60 collaborateurs qui peuvent postuler sur le site www.kfcrestaurants.be.





Un premier établissement en 2019



"Nous commencerons d'abord à Bruxelles en 2019. Ensuite, nous ouvrirons de nouveaux restaurants KFC dans tout le pays, dans les centres-villes et dans les restaurants dotés d'un drive-in. Nous verrons comment les Belges acceptent notre marque. Le consommateur change, les habitudes alimentaires évoluent, ... Tout cela influence le choix de l'emplacement et la vitesse d'ouverture", a déclaré Hans Wingender, Senior Develop Leader de KFC pour le nord de l'Europe.