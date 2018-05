Une passagère victime d'un accident en pleine crise de panique: "Et je dois passer mon permis, je n’oserai même plus conduire"

Ce mardi soir, après le RTLinfo 19h, le magazine Enquêtes montrera une de policiers spécialisés dans la sécurité routière lors d’un accident impliquant deux voitures.





"Et je dois passer mon permis, je n’oserai même plus conduire"



Les policiers répondent à une urgence, un accident qui vient de se produire. Deux véhicules se sont percutés et l’une des passagères est sous le choc. En réalité, elle était à la place du passager avant lors du choc, elle a donc vu arriver l’autre voiture tout droit sur elle. "Je suis en panique. Et je dois passer mon permis, je n’oserai même plus conduire", confie-t-elle en pleurs aux policiers qui arrivent sur place. Ceux-ci vont la rassurer et l’aider. "Non il ne faut pas penser à ceux, ne pensez surtout pas à ça. Quand vous passerez votre permis de conduire, ne pensez pas à l’accident", insiste le policier.



La jeune femme ressent des douleurs au niveau du genou et de l’épaule, mais est surtout en pleine crise de panique. Sous le choc de l’accident, l’airbag s’est enclenché et a cassé les lunettes de la passagère. "Mes lunettes sont mortes, je n’ai pas d’autre paire et je ne vois rien de loin", indique-t-elle au policier.