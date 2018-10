Une ado de 16 ans, victime de cyber-harcèlement nous confie sa descente aux enfers: "Tout a commencé avec des photos un peu osées"

Le cyber-harcèlement est un phénomène qui touche particulièrement les enfants et les jeunes filles. Une personne sur deux assure en avoir fait l'objet en Belgique. C'est l'un des chiffres de la dernière enquête "Ciné Télé Revue", avec RTL, Radio Contact et Skoda...

Le cyber-harcèlement peut avoir des conséquences dévastatrices, comme ce fut le cas pour cette jeune fille qui a accepté de témoigner anonymement.

À l'époque, son petit ami lui demande de lui envoyer des photos un peu osées. Elle a confiance. Elle le fait mais ne sait pas que le jeune homme fréquente une autre fille. "Avec cette fille-là, il a commencé à faire tourner mes photos un peu partout".

Mais elle n'est mise au courant qu'un peu plus tard. "Un jour quand j'étais à l'école, une de mes amies est venue près de moi, et m'a dit que des photos de moi tournaient." Ces amies la laissent tomber. Les insultes pleuvent et des inconnues viennent dans son école. "Elles sont venues me frapper et à chaque fois, je devais aller me cacher. J'en ai parlé à un éducateur mais il n'a pas réagi. Il me disait que cela relevait de ma vie privée".

Dans les semaines qui suivent, elle tente de se suicider à deux reprises, puis fait un séjour aux soins intensifs. Le changement d'école ne change rien. Les insultes continuent. "Ils me disaient, va te suicider, cela ferait du bien à quelques personnes, tu ne mérites pas d'exister."

Aujourd'hui, elle a deux conseils: "Ne pas faire confiance si facilement et éviter de raconter sa vie sur les réseaux sociaux, parce que une fois que cela commence, cela ne va pas s'arrêter."





Nouvelle campagne

Pendant 10 jours, vous pouvez exprimer votre solidarité, vis-à-vis des victimes en envoyant un message de soutien, avec le #quedesbonnesondes. Un numéro d'écoute a été mis en place pour les enfants qui se retrouvent dans le désarroi: c'est le 103. Il est ouvert de 9 heures à minuit...

En moyenne, ce numéro reçoit 2 appels par jour, concernant le cyber-harcèlement...

Sylvie Courtois coordonne ce service et nous détaille ce qu'il en ressort: "Le 103 permet de pouvoir exprimer sa honte et sa peur, parce que c'est comme cela que les gens décrivent ce qu'ils ressentent. Ils estiment surtout avoir peur de l'autre, du regard de l'autre, pour au final se sentir honteux de ce qu'il se passe. Téléphoner à un numéro anonyme permet de déposer sa fragilité et essayer de trouver des moyens, des ressources, un réseau qui permet d'être aidé. Dans nos appels, nous entendons aussi souvent combien au niveau de l'enseignement, il y a un comportement parfois fuyant par rapport à cette problématique et donc là, le jeune n'a pas toujours l'aide qu'il veut avoir."